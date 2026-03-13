s」の描き下ろしなど特別企画目白押し

3月13日、B1東地区の横浜ビー・コルセアーズは、“海賊”をテーマにした世界的な人気を誇るマンガの「ONE PIECE」とのコラボレーションイベントの開催を発表した。

昨シーズンに続き2度目となるコラボレーションは、5月2日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』第36節、川崎ブレイブサンダース戦のGAME1にて開催を予定。ホーム最終節の熱い戦いを「ONE PIECE」の世界観とともに盛り上げるという。

また、今シーズンは、“私たちと同じ世界で暮らすチョッパー”がテーマの新しいプロジェクト「CHOPPER’s」の、横浜BCバージョンの描き下ろしが決定。会場内の装飾やコラボレーショングッズなどさまざまな展開を予定している。

さらに来場者全員に「ONE PIECE BASE DAY」開催記念の「CHOPPER’s×横浜ビー・コルセアーズ」オリジナルステッカーなどが配布される。同じ“海賊”をテーマに横浜BCと「ONE PIECE」が、どんな融合を見せるか。ファン必見のイベントだ。

【画像】公開された「CHOPPER’s（横浜BCバージョン）」