「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、住友ファーマ<4506.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



同社は６日午前中、既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病患者の運動症状の改善を効能、効果または性能として、非自己ｉＰＳ細胞由来ドパミン神経前駆細胞「アムシェプリ」が、日本での条件及び期限付き製造販売承認を取得したと発表した。同じく同日付で条件期限付き製造販売承認を取得したクオリプス<4894.T>のヒト（同種）ｉＰＳ細胞由来心筋細胞シート「リハート」と並びｉＰＳ細胞由来の再生・細胞医薬品として世界初の製品となる。



株価は両製品の承認可否が審議された２月１９日の厚生労働省の薬事審議会再生医療等製品・生物由来技術部会の開催に向けて上昇しており、製造販売承認取得の発表を受けてひとまず材料出尽くしとなったもようで、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS