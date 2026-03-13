オランダのCLストレートインはわずか1枠に…来季からエールディビジ2位も予選行きで3位はCL圏外
今週の欧州カップ戦の結果を受け、オランダは2027-28シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)より、前年度エールディビジ優勝チームのみがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)ストレートインとなることが確定した。現地メディア『ESPNオランダ』や『フットボール・プレミア』などが伝えている。
欧州カップ戦の各国出場枠は各クラブの戦績に応じたUEFA協会係数ランキングによって決まる。6位で今季を迎えたオランダはリーグ上位2チームが欧州CLストレートインとなり、3位は欧州CL予選3回戦の出場権を獲得。さらに国内杯王者がUEFAヨーロッパリーグ(EL)本戦から出場し、リーグ4位がEL予選2回戦の出場権を、リーグ5位〜8位のプレーオフ勝者がUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選2回戦の出場権を獲得できる。
だが、今季の欧州カップ戦ではPSVとアヤックスが揃って欧州CLリーグフェーズ敗退となり、ゴー・アヘッド・イーグルスとユトレヒト、そしてCL予選敗退でELに進んだフェイエノールトはELリーグフェーズ敗退とオランダ勢の不振が目立った。ECLを戦うAZのみが勝ち残っている。
その一方、7位のポルトガルはスポルティングが欧州CL16強に、ポルトとブラガがEL16強に入ったことなどでポイントを加算。すでにポルトガルがオランダを抜いて6位に浮上していたなか、12日のELでポルトが勝利したことでオランダが6位に復帰する可能性が消滅した。
7位に転落したオランダは、来季のリーグ戦から欧州CLストレートインが1枠に減少。さらにストレートイン1チームと予選3回戦からの出場1チームとなるため、本戦の最大出場枠も2に減少した。ELとECLの出場枠に変更はないため、欧州カップ戦全体の出場枠も6チームから5チームに減ることとなる。
なお今季の成績に応じた来季の出場枠には影響しないため、来季は引き続き欧州CL本戦に2チームと予選3回戦から1チームが出場できる。
エールディビジでは現在2位のフェイノールトにFW上田綺世とDF渡辺剛、3位のNECナイメヘンにFW小川航基とMF佐野航大、5位のアヤックスにDF板倉滉とDF冨安健洋、6位でECLを勝ち残っているAZにDF毎熊晟矢とDF市原吏音、7位のスパルタ・ロッテルダムにMF三戸舜介が所属している。
