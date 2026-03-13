野菜を1種プラスするだけで栄養価アゲアゲ！とりむねのおかず2選【コスパ食材のおかず】


止まらない食費の増加に頭を悩ませているアナタ。リーズナブルなのに高タンパクで栄養価が高い、とりのむね肉を料理のメインにしてみましょう！　さらにコスパ野菜を1種類プラスすれば、お財布にやさしくて栄養満点、しかもおいしいおかずができちゃいます。今回は、食べごたえやボリュームもアップさせてくれるコスパ野菜を加えた、とりむねおかずレシピを2品ご紹介します。

池田美希さん


教えてくれた人

▷池田美希さん

料理研究家。栄養士。「簡単だけど手抜きじゃない、どこかおもしろさのある料理を」がモットー。豊富なアイディアと素材を生かした一工夫で、コスパ食材を栄養もボリュームも満点の料理に仕上げてくれました。

■とり肉と小松菜の中華風シチュー

クリーム味に中華風味を加えてコク増し

とり肉と小松菜の中華風シチュー


＜今回使うコスパ食材＞

たんぱく質を多く含むメイン食材

●とりむね肉・・・高たんぱく質で低カロリー、低脂質。ダイエットや筋力アップにも役立つ、人気のコスパ食材。

プラスするその他の食材

●小松菜・・・季節を問わず手に入りやすく、価格も安定している緑黄色野菜。生食もできるのでビタミン類の摂取に効果的。

＜材料・2人分＞＊1人分339kcal／塩分2.3g

・とりむね肉・・・ 1枚（約250g）

・小松菜 ・・・1わ（約200g）

・しょうが ・・・1かけ

■ A

　└酒 ・・・大さじ1

　└とりガラスープの素・・・ 小さじ1

　└塩 ・・・小さじ1/3

　└水 ・・・1カップ

■B＜混ぜる＞

　└牛乳 ・・・1カップ

　└片栗粉 ・・・小さじ1

塩　片栗粉　サラダ油　ごま油

＜作り方＞

1．小松菜は4cm長さに切り、葉と茎に分ける。しょうがはせん切りにする。とり肉は一口大のそぎ切りにし、塩ひとつまみ、片栗粉大さじ1をまぶす。

2．フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、とり肉を入れて上下を返しながら約3分焼く。焼き色がついたら小松菜の茎、しょうがを加えて炒め合わせる。

3．全体に油がまわったらAを加え、煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約5分煮る。小松菜の葉と、Bを再び混ぜて加え、とろみがつくまで煮る。ごま油小さじ1を回し入れ、ざっと混ぜる。

■とり肉とにんじんのきんぴら風炒め

甘辛だれがからんで絶品の味わい！

とり肉とにんじんのきんぴら風炒め


＜今回使うコスパ食材＞

たんぱく質を多く含むメイン食材

●とりむね肉・・・高たんぱく質で低カロリー、低脂質。ダイエットや筋力アップにも役立つ、人気のコスパ食材。

プラスするその他の食材

●にんじん・・・β -カロテンのほか、食物繊維、カリウムなども豊富。特にβ -カロテンは油で炒めることで吸収率がアップ！

＜材料・2人分＞＊1人分297kcal／塩分1.9g

・とりむね肉・・・ 1枚（約250g）

・にんじん・・・ 1本（約150g）

■A

　└黒いりごま、砂糖 ・・・各大さじ1/2

　└酒、みりん、しょうゆ ・・・各大さじ1

塩　片栗粉　サラダ油

＜作り方＞

1．にんじんは4cm長さ、1cm四方の棒状に切る。耐熱皿ににんじん、水大さじ1を入れてラップをかけ、600Wで3分レンチンして水けをきる。

2．とり肉は4cm長さ、1cm四方の棒状に切り、塩ひとつまみ、片栗粉大さじ1をまぶす。

3．フライパンに油大さじ1を中火で熱し、とり肉を入れて転がしながら3〜4分炒める。肉の色が変わったらにんじんを加え、1〜2分炒める。焼き色がついたらAを加え、照りが出るまで炒め合わせる。

＊　＊　＊

「とり肉と小松菜の中華風シチュー」は、大ぶりのとり肉がしっとりやわらか。「とり肉とにんじんのきんぴら風炒め」は、にんじんをレンチンして炒め時間を短縮しましょう。2品とも、ぜひ作ってみてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

監修・レシピ考案／池田美希　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々