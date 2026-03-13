なにわ男子の大西流星が、ANTEPRIMA（アンテプリマ）の公式Instagramに登場。イタリア・ミラノで行われた『アンテプリマ』2026年秋冬コレクションのショーを訪れた際のスナップが続々と公開されている。

【写真】大西流星がミニバッグ＆萌え袖スタイルなどを披露したアンテプリマ・ミラノスナップ①～③

■大西流星がバッグを持ち、カメラ目線のキュートなスナップも公開

公開されたスナップでは、「新作コレクションを身に纏った大西流星さん」「発売前のアイテムを一足お先にご着用いただきました」と説明を添えて公開。

大西は街中に佇み、ベージュ色のオーバーサイズのトレンチコート風ジャケットを纏い、ミニバッグ・REFLECTION（リフレクション）の、FIAMMA OPACO（マットフィアンマ）カラー（※フィアンマとはイタリア語で炎という意味）のチェーンを首にかけている。

無垢な瞳で遠くを見つめている横顔。美しい黒髪と白肌に、温かみのあるオレンジ系のカラーのミニバッグがアクセントとして効いている。オーバーサイズのジャケットにより、萌え袖になったスタイルもキュート。

コメント欄には、「りゅちぇかわいい」「横顔が造形美」「メンカラのオレンジはやっぱりお似合い」「りゅちぇもバッグもキラキラしてる」「アンニュイな感じが良い」などといったファンの声が続々と到着。

さらに、同じコーディネートでバッグを手にした、カメラ目線のアップショットも投稿されている。

また、大西も自身のInstagramで、『アンテプリマ』ショーへの参加を、別のコーディネートで8枚の写真を添えて報告。

こちらは前髪を立ち上げた濡れ髪スタイルに、透明感のあるカラコン、ツヤツヤリップが輝く。紫色のグラデーションのメッシュTシャツをライトグリーンのシャツにレイヤード。さらにシャツと同色のカーゴ風ハーフパンツに、ブルーのラインが入ったクルーソックスと白スニーカー。そしてキラキラのレモンのチャームが付いたミニバッグをあわせたコーディネート。

温かな日差しのなかで撮影された屋外でのショットや、ショーの招待状を手にした自撮りなどを披露し「イタリア･ミラノで初めてショーを観させていただきました」「ファッション×アートの融合」「繊細な素材と軽やかなシルエットの中に、静かな強さを感じました」などと感想を綴っている。

■キラキラした“りゅちぇ”にお似合いのバッグを活かしたコーデ

■吸い込まれそうに美しい瞳のアップショット

■グラデーションTシャツ＆シャツの春色レイヤードコーデ