°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê20th Century¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¦ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¥Î¸¶²÷É§¤Î¥á¥¬¥Í¡õÉ¦¤Ë¥é¥¤¥Àー¥¹»Ñ¤Î¤ªÊÛÅö¥¿¥¤¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¢£¹¤¤¸¶¤Ã¤Ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤¹¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ
°æ¥Î¸¶¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï5Ëç¡£¤Þ¤º¡Ö3¼ï¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È3¿Í¤Ç¤ï¤±¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡£¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¦ºîÀï¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ªÊÛÅö¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
°æ¥Î¸¶¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ÆÉ¦¤òÃß¤¨¡¢¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤È¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿¤ªÊÛÅö¡¢¤½¤·¤Æ¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤¬¡£
°æ¥Î¸¶¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¼«¿È¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢¹¤¤¸¶¤Ã¤Ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤¹¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¹ç´Ö¤Î¤ªÏÃ¡£¥Üー¥À¥ì¥¹¹°è°ÜÆ°ÁÜººÂâ¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¡¢4·î8Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Üー¥À¥ì¥¹～¹°è°ÜÆ°ÁÜººÂâ～¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢½õ¼êÀÊ¤ÇÂæËÜ¤é¤·¤¤â¤Î¤ò½ÏÆÉ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö±óÂ¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¸ò´¹»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¥·¥§¥¢¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬½÷»Ò¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥Ó¥¸¥å¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÊÛÅöÊ¬¤±Ê¬¤±¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤Ê¤ó¤ÆÃçÎÉ¤·¡×¡Ö½Õ¤¬Íè¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥É¥é¥Þ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¥É¥é¥Þ¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢W¼ç±é¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡ßº´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤È¶¦¤Ë°æ¥Î¸¶¤¬¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£