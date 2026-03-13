のんが自身のXを更新。ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』のクランクアップ時に撮った共演者とのショットを公開した。

【写真】のんが衝撃的なヒゲ顔でドラマ共演者との2ショットを公開

■「『この顔でオールアップしたい！』と自ら申請させていただきました（笑）」

のんが出演し、3月11日に最終回を迎えたドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』。加藤浩次が監督を務めた全く新しいヒーロードラマは、一癖も二癖もある能力者たちが登場する内容だ。嘘をつくと30cm浮く能力を持つナガレ（菊池風磨）をはじめ、クセだらけの能力を持ったキャラクターが集結し、物語を鮮やかに彩った。のんがこの作品で演じたサエは、痛みや病がある人に手をかざすと近くにいた人にそれらを移す能力を持っていた。

のんは「応援ありがとうございました！皆さんと撮ったクランクアップの時のお写真です。良いお顔」とコメントし、共演者との2ショット写真を複数枚披露した。写真には、口の周りに見事なヒゲを描き、眉毛は太く繋がり、頬には毛の生えた大きなホクロ、さらには目尻にシワを刻むというインパクト絶大のメイクを施しているのんが写し出されている。のんは、加藤と並んでピースサインを決める2ショット（1枚目）、パジャマ姿のサピピ役の小宮山莉渚とグッドサインを作っている様子（2枚目）、ミズノ役の戸次重幸とともに、ヒゲメイクのまま凛々しい表情を見せている（3枚目）。そして、口を開けたチュータ役・森永悠希を横に、腕組みをして迫力のある顔を見せる姿（4枚目）も公開。

のんの公式サイトでは「メイク直しできると言われたのですが、『この顔でオールアップしたい！』と自ら申請させていただきました（笑）」と、クランクアップ時の共演者とのショットでのメイクは自身の意向であることを明かした。

SNSには「このメイク気に入ってるんですね」「ヒゲメイクもかわいい」「良いお顔！」「ヒゲメイク、インパクトありますね」といった様々な声が集まっている。

■ドラマ公式Xには菊池風磨、ゲストのMattらとの集合ショットも

ドラマ公式Xには最終話のオフショットが公開された。ゲスト出演したMatt、菊池、戸次、森永と一緒にMattメイクをしたフジワラ役の丘みつ子を囲む集合ショットだ。

SNSには「まさかMattが出るなんて」「素敵なオフショット！」といった声が寄せられている。