卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は13日、女子シングルス2回戦が行われ、世界ランキング8位の張本美和（木下グループ）は同35位のアンナ・ハーシー（ウェールズ）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利してベスト8進出を決めた。

■長粼の棄権により2回戦が初陣に

張本美は1回戦で長粼美柚（木下アビエル神奈川）と対戦予定だったが、長粼の棄権により勝ち上がり。今大会ワイルドカードで出場中のウェールズ選手との2回戦を迎えた。

第1ゲームはハーシーが立ち上がりにリードを奪うが、張本美は対応力の高さを見せて応戦。その後も僅差での打ち合いが続く中、ハーシーが張本美のミドルを突き、台上プレーでも精度の高さを見せた。しかし、デュースにもつれ込んだ攻防は、張本美がチキータと鋭いフォアで連続得点し、13－11でものにした。

第2ゲームは張本美が先にリードを広げるが、ハーシーも対応し5－5と接戦に。終盤にハーシーが僅かにリードを奪い、そのままゲームポイントを握った。張本美が鋭いバックを沈めるなど1点差に迫ると、ハーシーがタイムアウトを要求。直後にサービスエースで追いついた張本美は、そのまま連続ポイントで12－10と奪い切り、ゲームカウントで王手をかけた。

第3ゲームは張本美が両ハンドをコースに打ち分け、先にリードを奪う展開に。ハーシーが鋭いチキータなどで粘りを見せて迫るが、張本美が要所を取り切りマッチポイント。最後はYGサービスでポイントを奪い、11－7で取り切ってストレート勝ち。ベスト8進出を決めた。

勝利した張本美は大藤沙月（ミキハウス）に続いて8強入りで準々決勝で陳幸同（中国）と石洵瑶（中国）の勝者と対戦。中国勢との対戦を迎える中、優勝争いに絡んでいけるか注目が集まる。