鈴木浩介、通訳の“ワンチャン”訳し方に注目「『ワンチャンス』なんですけど」
俳優の鈴木浩介が13日、都内で行われた舞台『NORA』の制作発表会見に参加した。
【集合ショット】カワイイ…！花束を手に笑顔をみせる黒木華ら
会見の冒頭で鈴木は「よく知った顔の共演者の皆さんですし、すごく信頼している役者さんたち」と共演陣を語りながら「私は外国の演出家の方とご一緒するのは初めてで。通訳を介しての演出が、どういう経験になるかっていうのが初めて。それに関してすごくワクワクしています」と期待。演出のティモフェイ・クリャービンについて「すごくしっかりとした信念を持ちの演出家さんなので、そこにしっかりと精いっぱいついていきたいと思っております」と誓った。また、随時通訳が入り、「ワンチャン」と発言した際に鈴木は「『ワンチャン』って、どうやって訳すんだろう。『ワンチャンス』なんですけど」と興味津々で笑いを誘っていた。
現在ヨーロッパで注目を集めるロシア出身の演出家ティモフェイ・クリャービンが演出を手掛ける舞台『NORA』。ヘンリック・イプセンの名作『人形の家』を現代のスマホ中心の生活に移して描き、ティモフェイ・クリャービンの代表作となっている。『人形の家』は、1879年ノルウェーで生まれたヘンリック・イプセンが「父権的な家庭からの脱却」や「女性の自立」を描いた先駆的な作品で、現代のトロフィーワイフ的な扱いを受けるノラがあることをきっかけに夫・ヘルメルの元から離れていく物語。今公演のタイトル『NORA』は、この『人形の家』の主人公「ノラ」の名前に由来している。2019年に全編手話で上演した『三人姉妹』をひっさげ来日し、観客を驚かせたクリャービンの演劇的仕掛けが本作でも展開される。
タイトルロールであり、主人公のノラを演じるのは黒木華。ノラの人生を翻弄する登場人物、銀行の頭取にまで上り詰めるも妻をお人形扱いする残念な夫ヘルメルを演じる勝地涼、みじめな境遇から抜け出すために足掻くもうまくいかないノラの友人クリスティーンを瀧内公美、さらに、とある秘密を武器に執拗にノラを追い詰めるクログスタを鈴木が演じる。
舞台『NORA』は、7月に東京芸術劇場で上演される。
この日は、黒木華、勝地涼、ティモフェイ・クリャービンも登壇した。
