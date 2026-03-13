オートレースの25年表彰選手の表彰式が13日、都内のホテルでファンを含めた関係者270人を集めて盛大に行われた。

SGスーパースター王座決定戦、SG全日本選抜オートレースなどを制し、最優秀選手賞（MVP）を獲得した青山周平（41＝伊勢崎）。2年ぶり5度目の受賞に「先輩も後輩もみんなが進化する中で大変。必死に頑張るだけ。今年も目の前の1戦に集中します」。青山は通算勝利記録選手賞（1000勝達成）も獲得した。

年間120勝を挙げて年間勝利記録を更新した黒川京介（27＝川口）は3度目の優秀選手賞と特別賞を獲得。「もう1つ上（MVP）がありますので、そこを獲れるように」と話した。

▼鈴木圭一郎（優秀選手賞＝4度目、特別賞）グランドスラムを獲れた1年。今、成績が悪いので早く戻したい。

▼佐藤励（優秀選手賞＝初、特別賞）大きな1年だった。いろいろな舞台でいろいろな経験ができた。

▼福岡鷹（平尾昌晃賞）まだまだ1級車に苦戦中だが来年もここに来られるように頑張りたい。

▼有吉辰也（通算勝利記録選手賞＝通算1着1000回達成）通過点？ほぼほぼゴールですよ（苦笑）。目標がないとモチベーションを保てないので次の目標はもう1度SG制覇ですね。

▼若井友和（通算勝利記録選手賞＝通算1着1000回達成）同期の有吉と一緒に表彰されることは感慨深いです。

▼竹尾竜星（最優秀新人選手賞）最優秀だと聞いた時は「自分でいいの？」と思いました。周囲が喜んでくれたことがうれしかった。

▼植村愛悠斗（優秀新人選手賞）実感は湧かない。この舞台は凄く緊張しますね。スーツ？昨日慌てて買いました。