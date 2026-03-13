ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ男子でノーマルヒル銅メダル、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルの二階堂蓮。所属する日本ビール株式会社の代表取締役・内田茂氏が直筆メッセージを公開し、応援に感謝した。

同社の公式インスタグラムが１２日更新され、内田代表が長文をつづった会社の便せんがアップされた。「３月６日の投稿にて、励まし、応援のコメントを下さった皆様へ…色々な方々から私供の投稿に応援のメッセージを頂き、誠に有り難うございます。昔の事を思い出し、涙をもって読ませて頂きました」。６日の投稿では、帰国した二階堂の社内表彰を行ったことを報告。報奨金１５００万円を贈り、内田代表と記念撮影した一枚もアップされた。

内田代表は「私はＳＮＳに疎く、最近スマホを持つようになり、ＦＡＸで仕事をしています。４７年前に創業し、現在７４才となりました」と自身について記した。

スキー部について「スキー選手の支援は３５年前より行っており、小学生から大学生まで約２５人おります。スキー部を作り、社員になっている選手は二人で、二階堂蓮さん、中山和（ナゴミ）さん。２人共ジャンプ選手です」と紹介した。

「すべての選手は、小学生の時からオリンピックに出場し、メダルを獲る…という夢を持って学業、英会話、日報での練習結果のリポートを作ってもらい、毎日、それらに返事をしており、一日の１／３が選手と一緒になり泣き笑いしております」と、選手たちとの日常を明かした。

二階堂蓮について「二階堂選手はこの３５年間で初のオリンピック選手でもあります」とつづったところで、「用紙が無いのでこの辺で失礼させて頂きます。引き続き応援を宜しく…」と締めくくった。