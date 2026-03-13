チェコ野球協会の広報も務めるエルコリ投手

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日まで東京ドームで行われた。チェコ代表は日本でのさらなる認知度向上を目指し、選手名鑑入りのメディアガイドを作成するなど積極的に発信。プロフィールの「隠れた趣味」の欄に日本の人気アニメを書いた29歳の左腕に、日本での思い出を聞いた。

「これ見てよ！」

6日、豪州戦を控えた練習の合間、ルカーシュ・エルコリ投手は自分の足元を指差した。履いていたのはニューバランスのアップシューズ。大谷翔平のシグネチャーモデルだ。「昨日、新宿で買ったんだ。オオタニのスパイクも買ったよ。履き心地は最高さ」。野球用品はチェコにはない品揃えで、「WBC一色で、日本のユニホームもたくさんあって……素晴らしかったよ」と大興奮だった。

5日の韓国戦で1回2/3を投げ、2安打2失点だったエルコリ。職業は「チェコ野球協会のマーケティング＆広報部長」だ。日本の報道陣がチェコの情報をできるだけ簡単に手に入れられるようにと、選手名鑑入りのメディアガイドの作成も主導。プロフィール欄には、ポジションや成績はもちろん、職業や趣味、座右の銘などの項目もある。エルコリの「隠れた趣味」の欄には「ワンピース」とあった。

尾田栄一郎氏による大人気漫画。エルコリは漫画ではなくアニメで追っているという。「大好きなんだ。一番のお気に入りだよ」。一番好きなキャラは主人公モンキー・D・ルフィの恩人であるシャンクスだ。「パワフルだからね。ルフィはもちろんだし、ゾロも素晴らしい……。基本的にルフィの周りにいるキャラはみんな大好きだよ」。3年前に来日した時には東京のアニメ街も訪れた。

「シャンクスとルフィのフィギュアを買ったんだ。結構大きなやつでね。値段は覚えてないけど、高かったのは確か。家のテレビの下に飾ってあって、すごく気に入っているんだ」

ワンピースのアニメは1月から制作の充電期間中。日本では4月5日から新たな「エルバフ編」がスタートする予定だ。「最近、新しいアニメの放送がなくて。4月くらいにまた始まると思うけど、今は休止中だから悲しいんだ。今漫画ではエルバフに入っているよね。巨人族に会いに。だからすごく楽しみなんだ」。アニメトークで盛り上がれたのも、エルコリらが作ったメディアガイドのおかげだ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）