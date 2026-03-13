大橋ちっぽけが、西武鉄道株式会社が3月13日より公開する、秩父地域のプロモーションキャンペーン「秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日」の第2弾新CM「秩父飛なな子の風流」篇および「秩父飛なな子の運気」篇キャンペーンソングに、新曲「気が気じゃないのさ」が起用されることを発表した。

新CMでは、見上愛演じる「秩父飛なな子」が池袋から西武秩父駅までを最短77分で運行する特急ラビューを利用し、友人と共に秩父旅を楽しむ様子が描かれる。テレビでの放送に先駆けて本日よりYouTube「西武鉄道公式チャンネル」において新CMが先行公開されているので、ぜひチェックしていただきたい。新曲「気が気じゃないのさ」は、3月18日に配信リリースする。リリース決定に伴い、新たなアーティスト写真も本日公開した。

https://youtu.be/TKUR0Us1O_w

https://youtu.be/f2pAImrzPF0

https://youtu.be/oC6RiIh7MCc

そして、9月12日の東京公演を皮切りに行う、全国10都市・11公演での弾き語りワンマンツアーの開催も発表された。北は札幌から南は福岡まで、自身としては初となる全国縦断弾き語りツアーとなる。

また、バンド編成で開催する＜大橋ちっぽけワンマンツアー2026＞は、現在チケット抽選受付中だ。6月26日に大阪・Music Club JANUS、7月19日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREでの開催となり、いずれも自身のワンマンライブでは初となる、座席ありのゆったり楽しめるライブとなる予定だ。

◾️＜大橋ちっぽけワンマンツアー2026＞ ＜大阪公演＞

・日時：2026年6月26日（金）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：Music Club JANUS

・チケット代：6,000円

・座席：自由席（※整理番号付）

・お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 平日のみ) ＜東京公演＞

・日時：2026年7月19日（日）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

・チケット代：6,000円

・座席：指定席

・お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999 （月〜土 12:00-13:00,16:00-19:00 ＜祝日を除く＞） 【チケット注意事項】

・ドリンク代、別途必要

・3歳以下入場不可、4歳以上有料

・申込枚数制限、１公演４枚まで（一般発売含め）

・電子チケットのみ販売／発券は各公演３日前（チケットの分配必須） ▼チケット抽選受付

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ohashichippoke2026/

ローソンチケット：https://l-tike.com/ohashichippoke2026/

イープラス：https://eplus.jp/ohashichippoke2026/

◾️＜大橋ちっぽけ弾き語りワンマンツアー2026＞ 2026年9月12日（土）東京・月見ル君想フ

2026年9月13日（日）東京・月見ル君想フ

2026年9月19日（土）愛知・パラダイスカフェ21

2026年9月26日（土）北海道・musica hall café

2026年10月4日（日）宮城・仙台カフェモーツァルトアトリエ

2026年10月15日（木）愛媛・松⼭Monk

2026年10月17日（土）岡山・岡⼭城下公会堂 in KOTYAE

2026年10月18日（日）兵庫・KOBE QUILT

2026年10月31日（土）大阪・cafe Room +

2026年11月1日（日）広島・広島SIX ONE Live MOON

2026年11月3日（火・祝）福岡・ROOMS ▼詳細

https://www.universal-music.co.jp/ohashi-chippoke/news/2026-03-13-2/