ÌÀÆü14Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ïµ¤°µ¤Î²¼¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë18Æü(¿å)¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ê¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

18Æü(¿å)¤Ï±Æ¶Á¡ÖÂç¡×¤Î½ê¤âÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÃí°Õ

ÌÀÆü14Æü(ÅÚ)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢±Æ¶ÁÅÙ¤Ï¡ÖÃæ¡×¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀ¸åÆü15Æü(Æü)¤â¹­¤¯À²¤ì¤Æ¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤°µ¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÃæ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Æü¤«¤é¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢18Æü(¿å)¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¡¢Âçºå¤äÌ¾¸Å²°¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤ë´ØÅì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤â¡¢À¾¤«¤éµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¿¤¯¤Î½ê¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë

µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

­¡ µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¿²¡¢Ááµ¯¤­¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
­¢ ¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï¡¢(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
­£ ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
­¤ µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

°å³ØÅªÉ½µ­´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸

µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é

µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

­¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
­¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤­¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
­£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£
­¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£

