女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが13日までに更新され、英国出身の俳優トミー・バストウ（34）と俳優の吉沢亮（32）のオフショットを公開した。

同番組は「人生においてかけがえのない時間を共に過ごしたヘブンさんと錦織さん。錦織さんの名前について、『ばけばけ』の脚本を担当されているふじきみつ彦さんは、『ヘブンさんの一番の友人だから“友一”と名付けた』と話していました」と明かし、トミー・バストウと吉沢が肩を組みポーズを取ったオフショットを公開。

13日に放送された第115話では、錦織（吉沢）に焚きつけられたヘブン（トミー・バストウ）の新著「東の国から」が完成。届いた本を開き、扉に書かれた「TO NISHIKOHRI YUICHI IN DEAR REMEMBRANCE OF IZUM ODAYS」という文が目に入ると錦織は微笑み、その後「数カ月後、錦織さんはこの世を去りました」とナレーションが入った。

これに対し、フォロワーからは「錦織さんの命名、そんな想いが込められていたなんて！」「最強バディでした」「吉沢亮さんの役者魂に惚れてしまいました」「今日の回、素晴らしかったです」「15分という短いドラマが心にぐっときました…」「またいつか、トミーさんと共演してほしいです」などの声が寄せられた。