「桃太郎」や「浦島太郎」に代表される話のジャンルや、子どもの呼び方など、共通する「2文字」は何でしょうか？ 頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指しましょう！

空欄にはどんなひらがなが入る？ 思考の柔軟さが問われる「ひらがなクイズ」！

今回は、すべて先頭の2文字を当てる形式です。声に出して読んでみると、意外とすんなり答えが出てくるかもしれません。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□り
□□このこ
□□ぎばなし
□□とい

ヒント：昨日よりさらに1日前のことを何という？

答えを見る






正解：おと

正解は「おと」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「おと」を入れると、次のようになります。

おとり（囮）
おとこのこ（男の子）
おとぎばなし（おとぎ話）
おととい（一昨日）

「おとこのこ（男の子）」や「おとぎばなし（おとぎ話）」は、なんだか優しい響きがありますね。「おととい（一昨日）」は、日常会話で頻繁に使う時間の単位です。

漢字に直すと「弟」「男」「一昨日」など、全く関連のない言葉に見えますが、ひらがなでつなぐと一つの共通点が見つかる……。これこそが言葉遊びの醍醐味（だいごみ）ですね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)