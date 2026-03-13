【ひらがなクイズ】解けるとかなり爽快！ ヒントは性別と昔話の世界
空欄にはどんなひらがなが入る？ 思考の柔軟さが問われる「ひらがなクイズ」！
今回は、すべて先頭の2文字を当てる形式です。声に出して読んでみると、意外とすんなり答えが出てくるかもしれません。
□□り
□□このこ
□□ぎばなし
□□とい
ヒント：昨日よりさらに1日前のことを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おと」を入れると、次のようになります。
おとり（囮）
おとこのこ（男の子）
おとぎばなし（おとぎ話）
おととい（一昨日）
「おとこのこ（男の子）」や「おとぎばなし（おとぎ話）」は、なんだか優しい響きがありますね。「おととい（一昨日）」は、日常会話で頻繁に使う時間の単位です。
漢字に直すと「弟」「男」「一昨日」など、全く関連のない言葉に見えますが、ひらがなでつなぐと一つの共通点が見つかる……。これこそが言葉遊びの醍醐味（だいごみ）ですね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
