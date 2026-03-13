銀座コージーコーナーは、3月13日〜19日まで、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「大きなミルクレープ」を販売する。

同社は2021年に、3月19日を“銀座コージーコーナー・ミルクレープの日”に制定し、日本記念日協会に登録した。これを記念して、2024年から毎年3月19日にはクレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」を販売している。消費者には好評を得て、今年も3月13日から19日の7日間限定で販売することが決定した。



「大きなミルクレープ」

通常品の「ミルクレープ」（通常品の「ミルクレープ」は、3月13日から19日の間、販売を休止する）はクレープが12枚なのに対し、「大きなミルクレープ」は19枚のクレープと北海道産マスカルポーネを使用したまろやかなクリームの層が20層という贅沢仕様になっている。ミルクレープの醍醐味、フォークを入れたときのプツプツと切れていく感触をいつも以上に楽しめ、クレープとクリームが調和した豊かな味わいを存分に堪能できる。

ミルクレープとは、日本発祥のケーキで、フランス語で「千枚の（たくさんの）クレープ」という意味。

3月19日は”銀座コージーコーナー ・ ミルクレープの日”。3と9で「ミ（3）ルク（9）レープ」と読み、ミルクレープはたくさんの生地を「重ねる」ことから、「重＝10」を3と9の間に挟んで、3月19日。ミルクレープをもっと身近に楽しんでもらいたいという願いを込めて、3月19日を“銀座コージーコーナー・ミルクレープの日”に制定し、日本記念日協会に登録した。

「大きなミルクレープ」は、丁寧に焼き上げたクレープ19枚とまろやかクリーム20層を積み重ねた、ボリュームたっぷりのミルクレープ。上面にかけた、ほろ苦く香ばしいキャラメル風味グラサージュと、クレープ＆クリームの層が織りなす豊かな味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］734円（税込）

［発売日］3月13日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp