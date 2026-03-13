ゴディバ ジャパンは、春季・夏季限定の焼き菓子を、3月16日から順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで販売する。



「抹茶 ティグレ アソートメント」（左から：4個入、8個入）

「抹茶 ティグレ アソートメント」は、まだら模様の生地が特徴のフランス菓子「ティグレ」を、カカオの香り豊かにアレンジした。しっとりと焼き上げた生地の真ん中に流し込んだガナッシュと、生地に浮かぶチョコレートチップなど、見た目も食感も楽しい、ちょっと贅沢な焼き菓子となっている。「抹茶 ティグレ」と「ショコラ ティグレ」の2つの味を詰め合わせた。



「サブレショコラ 瀬戸内レモン アソートメント」（上段左から：5個入、9個入、下段：14個入）

「サブレショコラ 瀬戸内レモン アソートメント」は、サクッと焼き上げたサブレでなめらかなチョコレートガナッシュをサンドし、限定フレーバー「瀬戸内レモン＆ミルクチョコレート」を中心に5種類のサブレショコラを詰め合わせた。



「パティスリー アソートメント」（左から：8個入、13個入、21個入）

「パティスリー アソートメント」は、ベルギー産チョコレートを使用してショコラティエが生み出した焼き菓子をバリエーション豊かに詰め合わせた。フールセックとカカオフィナンシェ、ケークの3種類を楽しんでほしいという。

［小売価格］

抹茶ティグレアソートメント4個入：2052円

抹茶ティグレアソートメント8個入：3672円

サブレショコラ瀬戸内レモンアソートメント5個入：2052円

サブレショコラ瀬戸内レモンアソートメント9個入：3780円

サブレショコラ瀬戸内レモンアソートメント14個入：4968円

パティスリーアソートメント8個入：2376円

パティスリーアソートメント13個入：3240円

パティスリーアソートメント21個入：5400円

（すべて税込）

［発売日］3月16日（月）から順次

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp