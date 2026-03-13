ゴディバ、「抹茶 ティグレ」・「サブレショコラ 瀬戸内レモン」など春季・夏季限定の焼き菓子を期間限定販売
ゴディバ ジャパンは、春季・夏季限定の焼き菓子を、3月16日から順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで販売する。
「抹茶 ティグレ アソートメント」は、まだら模様の生地が特徴のフランス菓子「ティグレ」を、カカオの香り豊かにアレンジした。しっとりと焼き上げた生地の真ん中に流し込んだガナッシュと、生地に浮かぶチョコレートチップなど、見た目も食感も楽しい、ちょっと贅沢な焼き菓子となっている。「抹茶 ティグレ」と「ショコラ ティグレ」の2つの味を詰め合わせた。
「サブレショコラ 瀬戸内レモン アソートメント」は、サクッと焼き上げたサブレでなめらかなチョコレートガナッシュをサンドし、限定フレーバー「瀬戸内レモン＆ミルクチョコレート」を中心に5種類のサブレショコラを詰め合わせた。
「パティスリー アソートメント」は、ベルギー産チョコレートを使用してショコラティエが生み出した焼き菓子をバリエーション豊かに詰め合わせた。フールセックとカカオフィナンシェ、ケークの3種類を楽しんでほしいという。
［小売価格］
抹茶ティグレアソートメント4個入：2052円
抹茶ティグレアソートメント8個入：3672円
サブレショコラ瀬戸内レモンアソートメント5個入：2052円
サブレショコラ瀬戸内レモンアソートメント9個入：3780円
サブレショコラ瀬戸内レモンアソートメント14個入：4968円
パティスリーアソートメント8個入：2376円
パティスリーアソートメント13個入：3240円
パティスリーアソートメント21個入：5400円
（すべて税込）
［発売日］3月16日（月）から順次
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp