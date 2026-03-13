明治は、軽度から中等度の熱中症や過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液として、「明治アクアサポート」「明治アクアサポートゼリー」の2品について、消費者庁から特別用途食品（乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品。病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品、特定保健用食品がある）（個別評価型病者用食品）の表示許可を取得した。これを受け、3月16日から発売する。



「明治アクアサポートゼリー」

特長は、熱中症・過度の発汗による脱水状態時に飲用することで、水と電解質が体内にすばやく吸収されるように、ナトリウムイオン等の電解質とブドウ糖をバランス良く配合した経口補水液。すっきりおいしいりんご風味（無果汁）になっている。許可表示は「個別評価型病者用食品」となる。

明治アクアサポートは、軽度から中等度の熱中症・過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液。また、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態時にも利用してほしいとのこと。

商品特長は、熱中症・過度の発汗による脱水状態時に飲用することで、水と電解質が体内にすばやく吸収されるように、ナトリウムイオン等の電解質とブドウ糖をバランス良く配合したゼリータイプの経口補水液。べたつきがないゼリーで、すっきりおいしいりんご風味（無果汁）になっている。許可表示は、「個別評価型病者用食品」となる。

明治アクアサポートゼリーは、軽度から中等度の熱中症・過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液です。また、えん下困難な方が用いる場合は、医師とご相談の上、ご利用ください。

近年、気温上昇に伴う熱中症による救急搬送者数は増加傾向（総務省消防庁 熱中症による救急搬送状況から）にあり、家庭内をはじめ日常生活のさまざまな場面で、脱水対策の重要性が高まっている。水と電解質が体内に吸収されやすいよう、ナトリウムイオン等の電解質とブドウ糖をバランス良く配合し、脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液として、「明治アクアサポート」「明治アクアサポートゼリー」は、消費者庁から個別評価型病者用食品としての表示許可を取得した。

パッケージには許可表示を印字し、飲みやすいりんご風味（無果汁）をイメージしていただけるデザインとした。

同商品の発売を通じて、脱水状態時のリスク軽減に貢献し、熱中症対策・脱水対策に活用してもらうことで、人々の健やかな毎日と、安心できる生活をサポートしていく。

［小売価格］

明治アクアサポート：194円

明治アクアサポートゼリー：194円

（すべて税込）

［発売日］3月16日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp