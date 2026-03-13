嵐、きょう13日からラストツアー開幕 最新曲の配信初日の再生数がオリコン史上最高記録【オリコン記録】
5人組グループ・嵐は、きょう13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を開催する。ここでは、嵐が築いてきた主なオリコン記録を紹介する。
【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を
■嵐の最新オリコン記録※記録は2026年3月16日付現在
▼最新曲「Five」が自身初のオリコン週間デジタルランキング 2冠
・3月16日付週間ストリーミングランキング：自己最高週間再生数となる1310万4360回で自身初の1位。
・3月16日付週間デジタルシングル（単曲）ランキング」：「グループによる初週DL数」歴代最高の13万3204DL）で、通算5作目の1位
▼最新曲「Five」の配信開始日初日の再生数はオリコン史上最高の320.9万回
・2026年3月4日付オリコンデイリーストリーミングランキング：配信開始日初日の再生数として史上最高【※】となる320万8857回再生を記録し、1位
【※】「オリコンデイリーストリーミングランキング配信開始日初日の再生数」記録／1位：嵐「Five」（320.9万回／2026年3月4日配信開始）、2位：BTS「Film out」（286.2万回／2021年4月2日配信開始）
【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を
■嵐の最新オリコン記録※記録は2026年3月16日付現在
▼最新曲「Five」が自身初のオリコン週間デジタルランキング 2冠
・3月16日付週間ストリーミングランキング：自己最高週間再生数となる1310万4360回で自身初の1位。
・3月16日付週間デジタルシングル（単曲）ランキング」：「グループによる初週DL数」歴代最高の13万3204DL）で、通算5作目の1位
・2026年3月4日付オリコンデイリーストリーミングランキング：配信開始日初日の再生数として史上最高【※】となる320万8857回再生を記録し、1位
【※】「オリコンデイリーストリーミングランキング配信開始日初日の再生数」記録／1位：嵐「Five」（320.9万回／2026年3月4日配信開始）、2位：BTS「Film out」（286.2万回／2021年4月2日配信開始）