白元アースは、18℃の冷たさが続くPCM素材で首をワイドにしっかり冷やす新形状の冷却ネックリング「アイスノン ネッククーラー NEO」を3月23日から数量限定で発売する。

首につけるだけで簡単に冷たさが得られる冷却ネックリングは、近年の暑さが気になるシーンで多くの方に使用されてきた。



「アイスノン ネッククーラー NEO」

今回発売する「アイスノン ネッククーラー NEO」は、18℃の冷たさが続くPCM素材を使用した8個の冷却キューブが、首もとのラインに密着して熱をしっかり吸収する新形状の冷却ネックリングになっている。頸動脈付近は大きい冷却キューブ、首の後ろには最大高さ5cmの冷却キューブが当たるように設計している。また、内容物は18℃以下の環境で固まるので、溶けて冷たさを感じなくなったら、冷蔵庫などに置くことで再び固まり冷たさが復活し、くり返し使用できる。加えて、本体には肌触りの良いTPU素材を、色は普段着にも合わせやすい“グレー”を採用し、着用感にもこだわっている。暑い季節の通勤・通学やおでかけに、アウトドア、スポーツ、レジャーの時にもオススメだとか。

アイスノンは様々なシーンで人々をクールにサポートする。

PCMとは、Phase Change Materialの略称。相転移物質とも呼ばれ、温度など一定の条件下で状態が変化（固体から液体のように）する物質のこと。アイスノン ネッククーラー NEOは、18℃以下で固体になるPCMを使用している。固体になったPCMは、溶けるまで18℃を維持するため、首に装着すると体表面温度より低い温度で首もとを冷やす。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月23日（月）

白元アース＝https://www.hakugen-earth.co.jp