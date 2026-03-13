【マイアミ（米フロリダ州）】野球の国、地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は１２日、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで渡米後初の全体練習を行った。

鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）らがフリー打撃で汗を流し、投内連係でグラウンドの感触を確かめた。井端監督は練習後の記者会見で、１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦の先発投手に山本（ドジャース）を起用することを明かした。

好調な侍打線の中で、心配なのが近藤（ソフトバンク）だ。今大会はここまでまだ安打がなく、この日の打撃練習では「状態もあまり良くないので、多めに打った」といい、本来の感覚を取り戻そうと必死だ。

前回大会は打率３割超、出塁率５割と活躍し、優勝に貢献した。井端監督は「出塁率がものすごく高い選手で、群を抜いている」と、今大会でもチャンスメーカーとして期待していた。

しかし、宮崎での事前合宿から当たりが出ず、大会に入っても状態が上がってこない。１次ラウンドは３試合出場で１２打数無安打、出塁は四球による１度のみ。「ずっと調子がいいわけではないが、（不調が）本当に来てはいけない時に来たな」と振り返る。

前の試合のチェコ戦では、近藤が守ってきた右翼に佐藤（阪神）が入り、二塁打を放ってアピールした。近藤も、うかうかしてはいられない。ベネズエラ戦までの準備期間は、あと１日残されている。「しっかりと状態を整えて臨みたい。出るのであれば、結果にこだわってやっていきたい」と前を向く。（林宏和）