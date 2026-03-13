上田竜也「なんだこの髪型」衝撃の“おかっぱ”ヘア披露「なんか姉ちゃんに似てる」
【モデルプレス＝2026/03/13】上田竜也が3月12日、自身のInstagramを更新。5月29日より公開予定の映画「TOKYO BURST-犯罪都市-」中の役ビジュアルを公開し、話題になっている。
【写真】上田竜也「思わず二度見」衝撃の“おかっぱ”ヘア
上田は「＃東京burst犯罪都市」とハッシュタグをつけ、同作で演じたおかっぱヘアのホスト役のショットを投稿。「さてホスト役はこれで3回目」「1回目は脱獄した下っぱホスト」「2回目はNo． 1ホスト」とTBS系ドラマ「ランナウェイ〜愛する君のために」（2011年）、テレビ朝日系ドラマ「マルス-ゼロの革命-」（2024年）以来3度目のホスト役であることを説明し「3回目はホストの総帥 俺ものしあがったもんだぜ」とつづっている。
また「それにしてもみんなが思ってることを言うね」「なんだこの髪型」とユーモアたっぷりに投稿を結び、おかっぱヘアスタイルの姿に「＃なんか姉ちゃんに似てる」とコメントしている。
この投稿にファンからは「上田くんのホスト役めちゃくちゃ好きです」「一瞬誰かわからなかった」「びっくりしすぎて思わず二度見した」「斬新な髪型」「情報量が多すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
上田竜也、おかっぱヘア披露
上田竜也の投稿が話題
