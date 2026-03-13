原宿系YouTuberでクリエイターのしなこさんが2026年3月12日にXを更新。7日に報告した「骨を切る手術」について、あらためて説明した。

「整形垢ある！ってめちゃくちゃ噂されているのですが」

7日にXで公開した動画の中で、しなこさんは「顎変形症」により、あごが左側にずれているのを治すため、歯の矯正を5年間受けてきたという。「矯正の最終地点」として、下あごを右の位置にずらし、上あごも切る手術を受けると明かしていた。

さらに、しなこさんは12日に再びXを更新し、「しなこ整形垢ある！ってめちゃくちゃ噂されているのですが、全然この本垢で色々調べてます。笑」と噂が流れていることを明かした。

もっとも、整形については「私は否定的な気持ちは一切ないです！可愛くなろうとするの努力じゃないですか？」とコメント。しかし、「ただ、ファンの方々や子供たちにオススメする気持ちもないです」とつづった。

今回明かした「骨を切る手術」に関しては、「【顎変形症】という病気なので噛み合わせのために手術していますので、顎変形症の骨切りは治療です！！！」と再度あらためて説明した。

手術は「本当に過酷だし...」

しなこさんは手術を決意した理由について、「私は左右非対称を直したいという気持ちもあって、見た目と病気、どっちの意味でも骨切りを選択しました」と明かしつつ、一方では「顎変形症の方は、噛み合わせの為にやらざるを得なくて骨切りをする方もいらっしゃいます」と補足した。

しかし、手術は「本当に過酷だし、やることが正解とも思いません」「噛み合わせが悪くても、あえて骨切りしないという選択をする方もいます」と難しい選択であることを示唆しつつ、「結局すべて自分が自分のために選ぶ選択だと思います」とつづった。

今後については、「やって自分がどうだったか体験談だけ載せられたらなと思います！」と説明し、「取り急ぎ、色々勘違いされてたので訂正させて頂きました！！」とつづっていた。