Nstyle Vネックシリーズ新発売♡見えにくい快適フラットインナー

“つぶさない”バストフラットインナーとして注目されているNstyleから、ファッションをより自由に楽しめる新作インナーが登場します。今回発売されるのは、深めのVネックデザインを採用した「Vネックハーフトップ」と「Vネックタンクトップ」。アウターから見えにくい設計で、コーディネートの幅を広げてくれるアイテムです。自分らしいスタイルを大切にしたい方に寄り添う、新しいインナーに注目です♡

深Vネックでファッション自在



新登場のVネックシリーズは、首元のデザインを選ばず好きなファッションを楽しめるよう、深めのV字ラインを採用しているのが特徴です。

インナーが見えてしまうという悩みを軽減し、アウターのシルエットをきれいに見せてくれる設計。

すっきりとしたデザインでコーディネートにも自然に溶け込み、デイリーに使いやすい一枚に仕上げられています。

また、襟ぐりの開きとテープレス仕様により、従来のハーフトップよりも着脱しやすく快適。シーンやコーディネートに合わせて使い分けできるラインナップになっています。

ブラデリスニューヨーク新作ナイトブラ♡ズレ上がりを防ぐ快適設計

特許構造で快適フラット補整



Nstyleの特徴は、補正下着メーカーならではのこだわり構造。内蔵された“バストホルダーパネル（自社特許構造使用）”が、圧迫感を抑えながらバストを自然にフラットに整えます。

従来のブラジャーのパターンではなく、下から支えて上に分散させる設計により、自然なフラットラインを実現。下垂や横流れを防ぎながら、快適な着用感をキープします。

さらに縫い目をできるだけなくした切りっぱなし仕様で、バックシルエットもすっきり。縫い目はフラットに仕上げられているため、肩への負担や食い込み、脇のごろつきも感じにくくなっています。

メイン素材には綿混素材を使用し、さらっとした着心地に。胸周りの内側にはオーガニックコットン天竺を採用しており、肌にやさしい軽やかな着用感で暑い季節でも快適に過ごせます。

商品概要

Nstyle Vネックハーフトップ



価格：6,160円

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー（サイズ：XS / S / M / L / LL）

Nstyle Vネックタンクトップ



価格：7,370円

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー（サイズ：XS / S / M / L / LL）

予約開始：2026年3月12日（木）11：00～

自分らしく着こなせるインナー



VネックハーフトップとVネックタンクトップは、ファッションの自由度を広げてくれる新しいバストフラットインナー。

深めのVネック設計でアウターから見えにくく、好きなコーディネートをそのまま楽しめるのが魅力です。

快適さと機能性を両立した設計で、毎日のスタイルにも自然にフィット。

自分らしくいられるインナーを探している方にとって、新しい選択肢になりそうです♡気になる方はぜひチェックしてみてください。