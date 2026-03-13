ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥を兄に持つ、女優でタレントの宮城弥生（２０）が１２日、自身のインスタグラムを更新。１４日（日本時間１５日）にベネズエラと準々決勝を戦う侍ジャパンへエールを送った。

弥生は兄の名前が書かれたタオルを手に東京ドームで応援する姿の写真を投稿。「２０２６ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ） 日本代表の準々決勝の相手は１次ＲプールＤ２位通過でメジャーリーガーが２５人いるベネズエラ！オリックスの守護神マチャド投手のいる代表チームです！ どんな戦いになるか楽しみです」と、兄の同僚である相手守護神の名前を挙げながら、試合を心待ちに。「侍ジャパンの先発は山本由伸選手！継投はどうなるのか、打順は？守備位置は？ 色んな楽しみがあります！日本時間の３・１５（日）１０：００〜 Ｎｅｔｆｌｉｘを付けてテレビ前から応援しますっ！」と日本から応援することを明かした。

弥生は２３年の前回大会で、お兄ちゃん愛全開で応援する姿がテレビで流れ、「可愛すぎる」として注目を集めて、その後芸能界入りした。

⁡ファンからは「弥生さん 久しぶりに見たら２０歳 なんですね さらに美人さんがまし増し 一緒に日本応援しましょう」「可愛い 今年もお兄ちゃんの応援にマイアミに行くのかな」「おめでとう！誕生日の日の弥生ちゃん」「おにいちゃんがんばれ かわゆい妹ちゃまのために」「弥生ちゃんＷＢＣの時お兄ちゃんマウンドに上がった時ドームのビジョンに弥生ちゃんと弥生ちゃんのお母さん映ったね」などの声が寄せられた。