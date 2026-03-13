大橋ちっぽけの新曲「気が気じゃないのさ」が、西武鉄道株式会社の秩父地域プロモーションキャンペーン『秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日』第2弾新CMキャンペーンソングに決定した。

本楽曲が使用されているのは、『秩父飛なな子の風流』篇および『秩父飛なな子の運気』篇の2本のCM。見上愛演じる“秩父飛なな子”が池袋から西武秩父駅までを最短77分で運行する特急ラビューを利用し、友人と共に秩父旅を楽しむ様子が描かれており、テレビでの放送に先駆けて本日よりYouTube『西武鉄道公式チャンネル』にて先行公開されている。

なお新曲「気が気じゃないのさ」は、3月18日に配信リリース。発表に伴い、新たなアーティスト写真も公開された。

さらに、全国10都市11公演での弾き語りワンマンツアーの開催も決定。9月12日の東京公演を皮切りに、北は札幌から南は福岡まで、大橋ちっぽけとしては初となる全国縦断弾き語りツアーとなる。

なお、バンド編成で東京と大阪をめぐる『大橋ちっぽけワンマンツアー2026』は、現在チケット抽選受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）