米イスラエルとイランの対立が続く中、オマーンの首都マスカットに停泊するタンカー＝3月7日/Benoit Tessier/Reuters

（CNN）米国防総省と国家安全保障会議（NSC）は現在進められている作戦を立案する際、米軍の攻撃に対抗してホルムズ海峡を封鎖するイランの意思を著しく過小評価していたことが分かった。事情に詳しい複数の情報筋が明らかにした。

情報筋によると、トランプ大統領の国家安全保障チームは、一部の当局者の間で政権が現在直面する「最悪のシナリオ」とささやかれる事態の潜在的影響を十分に考慮していなかったという。

情報筋によると、作戦開始前に開かれた公式会議の一部には、エネルギー省や財務省の幹部も出席していた。だが、歴代政権であれば意思決定に不可欠な要素になったとみられる省庁の分析や予測は今回、二の次とされた。

取材に応じた情報筋は、ベッセント財務長官とライト・エネルギー長官の2人が今回の紛争の計画・実行段階を通じ、重要な役割を果たしてきたことを認めている。ただ、トランプ氏は国家安全保障上の意思決定では少数の側近を頼みにする傾向があり、イランが対抗措置としてホルムズ海峡を封鎖した場合の経済的影響に関する省庁間の議論が脇に追いやられる結果となった。

複数の当局者は12日、深刻化する経済的影響を緩和する政権の取り組みが効果を発揮するまでには、数週間かかる可能性があるとの見方を示した。こうした対策には海峡を通過する石油タンカーへのハイリスクな護衛も含まれるが、国防総省は現時点で危険すぎると判断している。一方、トランプ氏は引き続きエネルギー市場の混乱を重大視しない姿勢を示している。