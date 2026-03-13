KEFは、3月13日～5月10日の間、東京・青山にある直営店のKEF Music Gallery TOKYOで試聴体験フェアを開催する。期間中に試聴体験および製品購入すると、ボールペンなどKEFオリジナルグッズがプレゼントされる。

KEFオリジナルボールペン(色は選べない)

期間内に試聴予約および試聴体験した人全員にKEFオリジナルボールペンがプレゼントされる。さらに試聴体験後、5月31日までにKEF Music Gallery TOKYOで11万円以上(税込)の製品を購入した人には、KEFオリジナルギフトとしてコースターセット、またはヴァイナルスタンドのいずれかがプレゼントされる。

KEF x Michael Young コースターセット

コースターセット「KEF x Michael Young コースターセット」は、4枚組のレザーコースターと磨き上げられたアルミニウム製ディッシュのセット。コースターに施されたエンボス加工の模様は、KEFのUni-Qドライバーの特徴的なタンジェリンウェーブガイドデザインへのオマージュとなっている。

ヴァイナルスタンド「KEF x Michael Young ヴァイナルスタンド」はマイケル・ヤングがデザインしたもので、レコードコレクターと音楽通の愛好家を念頭に置いて作られた、アルミニウム仕上げのホルダー。

KEF x Michael Young ヴァイナルスタンド

東京・青山にあるKEF Music Gallery TOKYO