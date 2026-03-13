お笑いコンビ・おかずクラブ（オカリナ、ゆいＰ）が、テレビ静岡のレギュラー出演番組「ただいま！テレビ」（月〜金・ 午後４時５０分）を、３月末で“卒業”することが１２日、発表された。

おかずクラブは、番組がスタートした２０１９年７月から出演。静岡県内のさまざまな場所を巡り、地域の人々と触れ合うロケコーナーを担当してきた。当初のコーナー「ただいま日和」から、２０２３年１０月に始まった「しずおか裏表さんぽ」まで、街歩きならではの出会いやグルメを紹介しながら番組を盛り上げてきた。

出演期間は６年９か月。テレビ静岡のアナウンサーを除くと番組歴代最長で、番組開始当初から出演を続けてきた最後のオリジナルメンバーでもある。

最後の出演は３月３１日（火）の予定。３月２４日（火）からは卒業スペシャルとして「しずおか裏表さんぽ」特別編を放送する。伊豆シャボテン動物公園、三島のうなぎ店、ちびまる子ちゃんランド、静岡おでんの名店「あさひ」など、２人にとって思い出深い場所を巡りながら、これまでのロケを振り返る。

ロケ開始当初を振り返り、２人は「体を張るロケも多くて、最初はテレしずもスタッフのことも嫌いだった」と笑いながら明かすが、その後は関係も深まり「今では大好きになった」と語る。

また「静岡で食べたマグロの頭肉のおいしさが忘れられない」「ロケで食べたおでんがおいしくて、後日プライベートで行ったら混んでいて入れなかった」など、思い出のエピソードも次々と飛び出した。

静岡で多くのグルメと出会った２人は、「痩せられないのはテレビ静岡がロケでたくさん食べさせるから」と冗談交じりに語ることも。ダイエット期間中には、スタッフが代わりに食べて食リポを担当したこともあったという。

一方、苦いものが苦手な２人は、静岡名物の「お茶」を最後まで克服できなかったといい、「それだけが心残り。でも無理だった」と笑う。

６年９か月にわたる静岡での活動を振り返り、２人は「静岡は第二の故郷。私たちのアナザースカイ！」「ロケ中、いっぱい声をかけてもらえて、本当にうれしかった」と、静岡への思いと、ロケで出会った人々への感謝を語った。