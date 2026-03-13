◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

女子シングルス2回戦が13日に行われ、世界ランク8位の張本美和選手が同35位のハーシー選手(ウェールズ)を破り、ベスト8進出を果たしました。

張本選手はハーシー選手と国際大会で過去4戦全勝。2022年以来の対戦でした。17歳の張本選手にとって相手も19歳と10代同士の対戦です。

第1ゲームは苦戦を強いられ10-11とゲームポイントを握られますが、そこから逆転でゲームを奪取。第2ゲームも7-10とゲームポイントを握られますが、強烈なバックハンドレシーブやサーブで2本奪い同点へ。さらに最後は11-10からこん身のスマッシュをたたきこみ、大逆転で奪いました。

第3ゲームは終盤に引き離し、3-0(13-11、12-10、11-7)と終わってみればストレート勝利。準々決勝進出を決めています。

また同日には、世界ランク13位の大藤沙月選手が同18位の鄭怡静選手(台湾)を3-1(9-11、11-3、16-14、11-9)で破り、同じく8強入り。日本勢では2人が勝ち上がっています。

準々決勝は、張本選手が石洵瑶選手(中国)と陳幸同選手(中国)の勝者と対戦。大藤選手が同7位の陳熠選手(中国)か同27位のセーチ選手(ルーマニア)の勝者と戦います。