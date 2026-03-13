ワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドを全勝で勝ち抜いた日本代表・侍ジャパン。現地12日に、準々決勝のベネズエラ戦が行われるローンデポ・パークで練習を行いました。そして練習後には大谷翔平選手が会見に臨み、打者専念について言及しました。

大谷選手は準々決勝以降の戦いについて「もちろんレベルは高いと思う。自分自身は対戦したピッチャーが出てくることもあると思うが、チームとしては見たことないピッチャーが出てきたり、やったことないバッターとやる。向こうも同じだと思いますけど、そこに早くアジャストできるかどうかが、お互いにとって難しいところでもあり、勝利のポイント」と話しました。

準々決勝以降は、米・マイアミにあるローンデポ・パークで行われます。日本代表は前回大会でもこの球場でプレーし一度も負けていません。そして大谷選手にとっては2024年シーズンにMLBで「50-50」を達成した球場でもありました。大谷選手は、そんな多くの思い出がある球場の印象について聞かれると「いい思い出は多くある場所なので、それを次の試合に持ち込むことはないですけど、自然にプラスになってくれる部分は大いにあると思う。今日マウンド行きましたけど、いい景色で本当にきれいな球場で、素晴らしい球場だなと思って投げていたので。明日バッティング練習すると思いますが、打席から見える雰囲気も違うんじゃないかなと思っています」と語りました。

また前回大会同様、二刀流での出場も期待されていた大谷選手ですが、今大会の登板について話が及ぶと「今のところはないです。それが球団との約束でもありますし、快く送り出してくれた球団に対しての誠意」と述べました。それでも「オフェンス面でしっかりとまず貢献できればいいと思います。もちろんケガ人が何人出るかとか、全く予想できないことではあるので、全くのゼロということは何事においても言いたくないですけど、現状だとないです」と明言しました。

打者専念には既に納得していると明かした大谷選手。「そのつもりでミーティングも重ねてきましたし、そこに対しては特に何もなく。自分のやれる仕事をやりたいですし、僕が投げなくても素晴らしいピッチャーがいます。それは東京ドームで見てきて、そこに対しては自信を持っているところではあるので、他の国の方々に若い選手たちで素晴らしいピッチャーがいると見せられることも僕個人としてはすごい楽しみにしています」と侍ジャパンの投手陣に期待を寄せる一幕もありました。