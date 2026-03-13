NBAで八村塁と河村勇輝が激突…河村はレブロン越しに3P＆3アシスト、八村は15得点で勝利に貢献

3月13日（現地時間12日）、クリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・レイカーズとシカゴ・ブルズが対戦。ホームで待ち受けていたレイカーズ所属の八村塁と、ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝が世界最高峰の舞台で顔を合わせた。

レブロン・ジェームズが4試合ぶりの復帰を果たしたレイカーズは、八村、レブロンに加え、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ディアンドレ・エイトンがスターターに名を連ねた。一方のブルズはジョシュ・ギディー、レナード・ミラー、マタス・ブゼリス、ジェイレン・スミス、トレイ・ジョーンズが先発で出場した。





第1クォーター序盤に八村がフィジカルを活かしたリムアタックで得点。その後はコーナーからの3ポイントも確実に沈め同クォーターで5得点を挙げた。ドンチッチの長距離砲でレイカーズが前に出るも、ブルズの速攻で反撃を受け、同点で最初の10分間を終えた。

ブルズは河村を含めベンチメンバーは4名と苦しい台所事情が続いている中で、第2クォーターのスタートから河村がコートイン。2023年11月11日（同10日）に行われた八村、渡邊雄太がそれぞれ所属するレイカーズvsサンズの対決以来、日本人選手がコート上で火花を散らすこととなった。

準備万端でコートに立った河村は、早々にレブロンの上から3ポイントをヒット。続けざまに相手のターンオーバーからボールを受けた河村が先頭を走り、バックボードにあてて味方のダンクを演出する場面も。スピードを武器に一気に試合を加速させ、流れを作り出して見せた。172センチのポイントガードが短時間で存在感を放つと、八村もギアを上げ、豪快なダンクや長距離砲をお見舞い。後半への弾みをつけた。

第3クォーター前半はレイカーズペースとなる中で、八村が3本目の3ポイント成功で安定感を見せる。同クォーター残り1分24秒には、コートに戻った河村がトランジションの中で八村にマッチアップする場面も見られた。最終クォーターも、スタートから2人同時にコートイン。河村がアシストを記録するなどスタッツを着実に積み上げた。最後はレイカーズが最終スコア142－130で勝利を収めている。

後半にペースを掴み4勝目を挙げたレイカーズで、八村が15得点1リバウンド1アシスト、キャリア3度目の50点越えを果たしたドンチッチが51得点10リバウンド9アシストとトリプルダウブルに迫る活躍。リーブスが31得点5リバウンド7アシストをマーク。一方のブルズでは、河村は3得点1リバウンド3アシスト、ギディーが27得点を挙げている。

次戦では、レイカーズはデンバー・ナゲッツ、ブルズはロサンゼルス・クリッパーズとそれぞれ対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 142－130 シカゴ・ブルズ



LAL｜26｜41｜41｜34｜＝67



CHI｜26｜36｜36｜32｜＝62

【動画】レブロンの上から3Pを沈めた河村