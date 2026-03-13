NHK BSでWリーグファイナルを一部放送…優勝が決まるGAME3以降は生中継

3月13日、Wリーグは4月に開催する「京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025-26 ファイナル」がNHK BSで放送されることを発表した。

放送される試合は、4月5日に行われるファイナルGAME2以降の4試合。今シーズンの優勝が決まる可能性がある11日のGAME3、12日のGAME4、13日のGAME5は、いずれも生中継される。

今シーズンのプレーオフには、レギュラーシーズン1位のトヨタ自動車アンテロープスを筆頭に、同2位のデンソーアイリス、同3位の富士通レッドウェーブ、同4位のトヨタ紡織サンシャインラビッツが参戦。

3月28日からスカイホール豊田（愛知県豊田市）で2戦先勝方式のセミファイナル、4月4日から京王アリーナTOKYO（東京都調布市）で3戦先勝方式のファイナルが開催される。

NHK BSの放送時間一覧は以下の通り。

◆▼「NHK BS」ファイナル放送時間

4月5日（日）ファイナルGAME2 録画放送24時5分～



4月11日（土）ファイナルGAME3 生中継15時～



4月12日（日）ファイナルGAME4 生中継15時～



4月13日（月）ファイナルGAME5 生中継19時～





