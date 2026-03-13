ファーマフーズ<2929.T>が後場プラス圏に急浮上している。午後１時３０分ごろに２６年７月期の連結業績予想について、営業利益を１５億円から２０億円（前期比１５．５％減）へ、最終利益を１０億円から１５億円（同４．１倍）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は６８０億円から６７０億円（同２．７％増）へ下方修正したものの、ＢｔｏＣ事業で主力ブランドである「ニューモシリーズ」の販売が堅調であることに加え、「ラクトロン錠」をはじめ、「てんらい清流錠」「ヘルスパンＣ錠２０００」など新製品の売り上げが伸長したことが寄与した。また、グループ全体として、より資本効率を重視することで採算性が向上した。



なお、同時に発表した１月中間期決算は、売上高３２４億４１００万円（前年同期比８．７％増）、営業損益２３億６１００万円の赤字（前年同期６億２３００万円の黒字）、最終損益１８億２４００万円の赤字（同２億２９００万円の黒字）だった。



出所：MINKABU PRESS