The Black Crowesが、ニューアルバム『A Pound Of Feathers』を本日3月13日にSilver Arrow Recordsよりリリースした。

ジェイ・ジョイスがプロデュースを手掛け、ナッシュビルでレコーディングされた本作には、先行リリースされた「Profane Prophecy」「Pharmacy Chronicles」「It’s Like That」をはじめ、ロビンソン兄弟によるオリジナル曲全11曲を収録。軽やかな美しさと重苦しい現実との間を行き来し、深みと純粋さが吹き込まれている。

本作について、クリス・ロビンソン（Vo）は「（グラミー賞にノミネートされた前作の）『Happiness Bastards』で得た高揚感とインスピレーションを、このアルバムに取り入れたのは自然な流れだった。より実験的に、直感とその瞬間に感じたありのままの気持ちを曲にした。リッチが注入してくれた即興性の素晴らしさは、言葉では言い表せないが、彼がこれまでに創造してきた中で最高の作品だよ」とコメントしている。

また、リッチ・ロビンソン（Gt）は「このアルバムは、僕たちの変革と言える作品だ。ルーツに立ち返り、スタジオでのあの火花を感じ、僕たちが共に制作する感覚を取り戻した。より激しく、より鋭く炎を燃え上がらせつつ、僕たちの音楽の本質に忠実であり続けている」と続けた。

なおThe Black Crowesは、4月14日、15日にZepp DiverCity (TOKYO)にて来日公演を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）