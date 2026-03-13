そんな格好で大丈夫？WBC韓国代表チア、“ユニホーム一丁”と錯覚する大胆美脚ショット

WBC侍ジャパン戦などで韓国代表を応援した美女チアリーダー、チョン・ソユンが魅力を発散している。

【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ

チョン・ソユンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「大韓民国最高！韓国を代表して大切な方々と意義深い場に行くことができ、とても幸せで光栄でした」とキャプションに綴り、数枚の差心を投稿した。

公開された写真には、白を基調とした韓国代表ユニホームにホットパンツを合わせた衣装姿のチョン・ソユンが写っている。髪には白のリボンをつけ、顔に韓国国旗のフェイスシールを施し、カメラに向かって多彩なポーズを披露している。

最近まで東京ドームで行われたWBC1次ラウンドで韓国代表の応援団を務め、日本戦や台湾戦でチアリーディングを披露したチョン・ソユン。圧巻の美脚に目が行く彼女の写真には「女神のようだ…」「姉さん、最高です」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョン・ソユンInstagram）

チョン・ソユンは1999年4月30日生まれの26歳で、2022年よりチアリーダーとしての活動を始めた。過去には韓国プロ野球のKIAタイガースなどでチアを務め、現在はプロサッカーKリーグ2部の忠南牙山FC、プロバレーVリーグ女子部の韓国道路公社ハイパスなどの応援団に所属している。

なお、韓国代表はチアが登場した日本戦と台湾戦で敗れたものの、オーストラリアとの最終戦で勝利し17年ぶりに1次ラウンドを突破。日本時間14日時30分より、米マイアミのローンデポ・パークでドミニカ共和国との準々決勝に臨む。