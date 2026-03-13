嵐の公式Instagramが、メンバー5人でぴったりと寄り添う集合ショットを公開。3月4日にリリースした新曲「Five」の反響に対する感謝を投稿している。

【写真＆動画】嵐が肩を組み寄り添う笑顔5ショット／「Five」MV＆ジャケ写

■感謝のメッセージと5人の距離感にファン歓喜

公開された集合ショットでは、嵐の5人が「Five」のジャケットや、3月5日21時に解禁したMVの衣装で登場し、“5”と掲げたピンク×ブルーのバスの前で並んでいる。

微笑みながら顔を傾ける二宮和也と、センターに立つ大野智の肩を組む笑顔の松本潤。櫻井翔の肩には相葉雅紀が手を添えてニッコリ。5人の距離感の近さにグッとくる一枚だ。

「新曲『Five』沢山の方々に届いてとても嬉しいです！！！！！本当にありがとうございます。引き続きお楽しみください！」というメッセージも添えられている。

コメント欄には「ギュッとしてて好き」「エモい写真をありがとう」「みんなビジュよすぎ」「前向きな神曲」「毎日聴いています」「ツアーも楽しみです」などといった声が続々と到着している。

『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』は、3月13日の北海道・札幌 大和ハウスプレミストドーム公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、大阪の5大ドームで開催され、5月31日の東京ドーム公演で千秋楽を迎える。

■嵐「Five」MV

■嵐「Five」ジャケット写真