NEWSの小山慶一郎が自身のInstagramで、内博貴とのツーショットを公開した。ふたりは3月22日に放送される『NEWS小山のおしゃキャン！どう？』（フジテレビ）で、20年ぶりにテレビ共演を果たす。

【写真】小山慶一郎が内博貴と20年ぶりに共演した寄り添いショットなど①②

■あどけなさの残る小山と内の背中合わせ過去写真も公開

小山は「内と20年ぶり・・・共演。誘ったら来てくれた」と綴り、ハッシュタグで「おしゃキャン」「うっちゃん」と添えて2枚の写真を投稿。

この日の小山はブラウンカラー、内は黒いダウンジャケットなどの防寒スタイルで、ぴったり寄り添っている。この写真は小山による自撮りで、内はイチゴを持ってニッコリ。茶髪の小山と、黒髪＆髭の内というコントラストにも“コンビ”感が。

2枚目には、白いファー衣装で、雪が舞い散るなか背中合わせに寄り添う、まだあどけなさが残る小山と内の過去写真を公開した。

コメント欄には「エモすぎる」「こんな未来が来るとは涙」「少クラ思い出します」「慶ちゃん内くんコンビ大好きだったからうれしい」「うっちゃん呼び懐かしい」「こんな神回泣いちゃう」などといったファンの声が続々と到着。

また、フジテレビのエンタメ系WEBメディア『めざましmedia』公式Xでも、『NEWS小山のおしゃキャン！どう？』について投稿。「再会の熱いハグを交わし、小山さんは涙…2人で濃厚な時間を楽しみます」という予告と共に、4枚の写真を公開している。

顔を見合わせ笑う自然体なふたり、小山が持つスマホを笑顔で指す内、飲み物を前にソファに座りトークする様子、スーパーのお肉売り場の前でカートを持ちながら相談する場面など、どの写真からも気心が知れた関係性が伝わってくる。

投稿に添えられたリンクからは、番組の詳細と小山と内のコメントも見ることができる。「昨日、夜寝れなかったもん」（内）、「まさかの涙ぐむっていうね」（小山）という、番組のなかで交わされた、ふたりの深い想いが伝わってくる発言にも注目してほしい。

■「内と20年ぶり・・・共演。誘ったら来てくれた」（小山）

■自然体な笑顔が弾ける『NEWS小山のおしゃキャン！どう？』ショット