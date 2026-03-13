HANAの公式Instagramが更新。メンバー全員が作詞・作曲に参加した新曲「ALL IN」のMVオフショットが公開され、個性的なファッションと圧倒的なビジュアルに注目が集まっている。

【画像】HANA「ALL IN」MVオフショット（全4枚）／【動画】ちゃんみなが監督を務めたHANA「ALL IN」MV

■HANAが「ALL IN」MVのオフショット公開

投稿では「全部bet」というコメントが添えられ、重厚感のあるセットで撮影されたグループショットが公開された。

メンバーはレザーやファー、スタッズ、チェーン、網タイツなどを取り入れたハードなスタイリング。黒を基調にしたコーディネートに加え、オレンジやパープルのヘアカラーがアクセントとなり、一人ひとりの個性が際立つビジュアルに仕上がっている。

ビリヤード台を囲んだカットではクールな表情を見せ、挑発的な空気感を漂わせる。さらに別カットでは、スーツケースや洋服が広げられたセットの前でポーズを決め、退廃的でゴージャスな世界観を表現。メタリックな壁やネオンライトに囲まれた空間も印象的だ。

ちゃんみなが監督を務めた同楽曲のMVオフショットに、ファンからは「かっこよすぎて震える」「全員大優勝すぎる」「7人の女神」「MOMOKAのラスボス感最高」「こはるのエロスがすごい」「JISOO美人すぎてびびった」「HANAに全部bet」など絶賛の声が相次いでいる。

■リラックス感ある横並びショット

■ちゃんみなが監督を務めたHANA「ALL IN」MV