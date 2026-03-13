はてな <3930> [東証Ｇ] が3月13日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の経常利益(非連結)は前年同期比71.2％減の6600万円に大きく落ち込み、通期計画の1億4600万円に対する進捗率は45.2％となり、5年平均の46.1％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の経常利益は前年同期比27.3％減の8000万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の経常利益は前年同期比57.7％減の5800万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の13.5％→6.6％に急低下した。



