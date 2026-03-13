カドス・コーポレーション <211A> [東証Ｓ] が3月13日後場(14:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の経常利益(非連結)は前年同期比70.0％減の1億3800万円に大きく落ち込み、通期計画の9億8800万円に対する進捗率は14.0％にとどまり、さらに前年同期の49.1％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の経常利益は前年同期比78.2％増の8億5000万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の経常利益は前年同期比67.1％減の9500万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の14.1％→7.3％に大幅低下した。



株探ニュース

