13日14時現在の日経平均株価は前日比790.18円（-1.45％）安の5万3662.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は470、値下がりは1050、変わらずは67と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は232.64円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が141.19円、東エレク <8035>が135.37円、ファストリ <9983>が40.91円、ファナック <6954>が25.57円と続いている。



プラス寄与度トップはレーザーテク <6920>で、日経平均を14.97円押し上げている。次いで信越化 <4063>が13.04円、コナミＧ <9766>が11.20円、三菱商 <8058>が8.62円、丸紅 <8002>が6.52円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、卸売、倉庫・運輸、石油・石炭と続く。値下がり上位には輸送用機器、空運、ゴム製品が並んでいる。



※14時0分4秒時点



