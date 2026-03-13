この記事をまとめると ■トヨタがGRヤリスの改良モデル「26式」を発表し4月6日より発売する ■新開発GRステアリングやEPS設定変更など操作性を中心に改良 ■一部グレードでは新タイヤ採用や装備の見直しで実用性と走行性能を向上させている

モータースポーツの知見を反映した進化は止まらない

TOYOTA GAZOO Racingは3月13日、GRヤリスの一部改良モデル「26式GRヤリス」を発表した。発表と同時に全国のトヨタ車両販売店で注文受付を開始し、4月6日より発売する。

GRヤリスは、トヨタが「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」という理念のもとで開発したモデルだ。2020年の初代「20式GRヤリス」発売以降も、WRCやニュルブルクリンク24時間レースといった極限の環境でクルマを鍛え続けてきた。今回の26式も、そうしたモータースポーツ参戦で得た知見を市販車にフィードバックする形で改良が施されている。トヨタは「多様なドライバーとともに、GRヤリスを継続して進化させていく」としており、単発の改良ではなく、継続的な進化の一環という位置づけとなる。

26式での主な変更点は4つある。新開発のGRステアリング、電動パワーステアリング（EPS）の設定変更、一部グレードへのハイパフォーマンスタイヤ採用、そしてメーカーオプションの仕様変更だ。

新開発のGRステアリングは、プロドライバーとともに作り込まれた。モータースポーツでは、大舵角でももち替えなしでステアリング操作を行う場面がある。従来のステアリングでは、スイッチに触れないよう配慮が必要で、「手のひらを理想的な位置に置けない」という声があった。開発では、粘土で形作った試作品を車両に装着してサーキットへもち込み、プロドライバーと繰り返し評価を実施したという。その結果、操舵レスポンス向上のための小径化と、コーナリング時の押し操作で手のひらにフィットする左右グリップ形状が採用された。

また、ステアリングスイッチは、それぞれを独立させた配置にすることで操作性を向上させている。スイッチ外周にリング状のイルミネーションを配置し、夜間の視認性も高めた。細かい点だが、モータースポーツの現場で得た実用的な改良といえる。

見えない部分にもテコ入れ

EPSの設定変更については、サーキット走行やラリー参戦などでハイグリップタイヤを装着した際や、高いブレーキ制動力を必要とする高負荷での旋回時においても、アシストがしっかりと稼働するように改良されている。

具体的には、トルクセンサー内のトーションバー剛性を最適化するとともに、ソフトウェア制御を変更した。これにより、ステアリングトルクの検出範囲を拡大させ、極めて高負荷での旋回時にも最適なアシストを行い、スムースなステアリング操作を実現している。

タイヤは、RZ”High performance” + Aero performance packageおよびRZ”High performance”の標準装着タイヤが「ブリヂストン POTENZA RACE」に変更された。モータースポーツにおける高いグリップ性能を長時間維持させるため、現場でのテストを重ねて新開発したタイヤで、トレッドパターンや内部構造、ゴム配合を見直すことで、限界領域における車両のコントロール性を大幅に向上させた。市街地走行からサーキットでの限界走行まで、安定したパフォーマンスを実現する。また、タイヤ性能を最大限に引き出すため、フロントおよびリヤのショックアブソーバーの減衰力特性の最適化も行われている。

メーカーオプションの仕様変更も実施された。これまで縦引きパーキングブレーキとナビパッケージもしくはコンフォートパッケージを同時装着の場合、シートヒーターおよびステアリングヒーターは非装着だったが、今回の仕様変更により、ナビパッケージ、コンフォートパッケージともに縦引きパーキングブレーキ選択時でもシートヒーターおよびステアリングヒーターが装着される。地味な変更だが、実用性は向上している。

基本的なスペックは従来型からの変更はない。価格帯は361万7200円（RC・6MT）〜588万2200円（RZ”High performance” + Aero performance package・GR-DAT、いずれも税込）となる。

GRヤリスは、トヨタがモータースポーツ活動を通じて得た知見を市販車に反映させる象徴的なモデルだ。毎年のように改良を続け、「○○式」という年式呼称を採用している点も、継続的な進化を示している。26式での変更点は、派手な性能向上ではなく、実際にサーキットやラリーで使用するなかで見えてきた課題を着実に解決する内容だ。こうした地道な改良の積み重ねが、GRヤリスというクルマの完成度を高め続けているといえるだろう。