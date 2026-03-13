【マイアミ（米フロリダ州）＝林宏和】野球の国、地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は１２日、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで渡米後初の全体練習を行った。

鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）らがフリー打撃で汗を流し、投内連係でグラウンドの感触を確かめた。井端監督は練習後の記者会見で、１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦の先発投手に山本（ドジャース）を起用することを明かした。

アクーニャやアラエスらが練習

準々決勝で日本と対戦するベネズエラは、アクーニャ（ブレーブス）やアラエス（ジャイアンツ）らがリラックスした表情で練習に臨んだ。前夜、ドミニカ共和国に敗れたが、チームの雰囲気は明るかった。記者会見に出席したトレス（タイガース）は、先発が予定される日本の山本について質問されると、「彼の投球をより深く理解するために、アイデアを出し合って情報交換するつもりだ」。対戦経験のある選手を中心に一丸となって対策を練っていく考えを示した。（米フロリダ州マイアミ 平沢祐）