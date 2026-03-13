運転免許が必要なペダル付きバイク「モペット」を、免許が不要な電動アシスト自転車と偽って販売したとして、警視庁は１３日、輸入品販売会社「レガリス」（東京都墨田区）の社長（４９）（杉並区）ら男５人を詐欺や不正競争防止法違反（誤認惹起（じゃっき））容疑で東京地検に書類送検した。

販売されたモペットは保安基準を満たさず、公道を走行できない海外製だったという。同庁は２０２０年以降、こうしたモペットを同様の手口で計約４５００台販売し、計約１５億円を売り上げたとみている。

他に書類送検されたのは、同社役員（４９）（豊島区）と、４２〜５８歳の社員ら。同庁は１３日、法人としてのレガリス社も同法違反容疑で書類送検した。

捜査関係者によると、社長と役員は２１年６月、輸入したモペットについて、同社のホームページで「免許不要」などと記載し、電動アシスト自転車と誤認させる表示をした。さらに、２２年２月〜昨年５月には社員３人と共謀し、オートバイ販売店「バイク王」を展開する「バイク王＆カンパニー」（世田谷区）にモペット計２３９台を電動アシスト自転車と偽って販売して代金計約４８２７万円を詐取した疑い。

社長や役員ら３人は「違法なものを売ったつもりはない。法律に適合したものを海外の工場に発注し、販売していた」などと容疑を否認している。他の２人は容疑を認めているという。

モペットはペダルをこがなくても、モーターで走行でき、道路交通法では原付きバイクに分類される。運転するには運転免許やナンバープレートの表示などが必要だ。

レガリス社が販売したモペットは、道路運送車両法の保安基準に適合しない海外製で、方向指示器やナンバープレートの番号灯などが付いていなかった。同庁は、社長らが違法性を認識しながら販売を続けていたとみている。

バイク王の担当者はモペットと気づかないまま、電動アシスト自転車として販売していたといい、同庁に「バイク専門店なので、自転車に対する知識が希薄だった」と説明したという。

昨年６月、新宿区内の路上で、３０歳代男性が無免許でモペットを運転してタクシーに接触する事故が発生し、同庁がこのモペットの購入先を調べたところ、今回の事件が発覚した。