最大クラスのマグニチュード（Ｍ）９級の南海トラフ地震が発生すれば、東日本大震災を上回る深刻な液状化被害をもたらす恐れが大きい。

国の試算では約１１万棟が全壊し、復旧は長期化する。事前対策として地盤改良などで被害を軽減できるが費用は高額だ。調査費や工事費を補助する自治体も限られ、対策への関心は高まっていない。

政府は昨年３月、静岡県沖から宮崎県沖にかけて延びる南海トラフを震源とする地震の被害想定を公表。液状化現象によって全壊する家屋が相次ぎ、愛知県や大阪府、広島県では１万棟超、日本海側の福井県でも１８００棟に上ると試算した。埋め立て地や砂が多い地層など軟弱な地盤が多くあるのが理由だ。

各自治体も被害想定を見直している。愛媛県は今年２月、１２年ぶりとなる新たな想定を公表。液状化で今治市や松山市などの沿岸部を中心に約１万７０００棟が全壊、約６万５０００棟が半壊するとした。県防災危機管理課は「リスクを抱える地域に周知したい」とする。広島県や山梨県も独自の想定を出している。

住宅の被害を軽減させるための備えとして、地盤改良や住宅基礎の強化が有効だ。地下水をポンプでくみ上げて水位を低くする工法などがある。高額な負担が伴うため、新築や建て替えの際に費用の一部を補助する自治体もある。

東京都葛飾区は地盤調査費は全額（最大５０万円）、地盤改良工事費は２分の１（同１３０万円）を補助しており、区建築課は「耐震工事に比べて軽視されがちだが、過去の教訓から事前準備は重要だ」とする。

伊勢湾に面する愛知県飛島村も工事費の４分の１（同２５万円）を補助している。村建設課の担当者は「軟弱な地盤が広がっており、対策工事の負担を少しでも減らしたい」とする。

ただ、短時間で命に関わる津波に比べて液状化被害は詳細な予測が難しく、事前対策への関心は高まっていない。工事費などを補助する自治体も限られる。

南海トラフ地震以外でも大規模な地震による液状化のリスクは各地にある。

国立研究開発法人「防災科学技術研究所」（茨城県つくば市）は、過去の大地震の震度や液状化の発生地点、地形などを基に全国を２５０メートル四方に区切り、一部でも液状化する確率を推定した「液状化発生確率」を算出している。

研究所からデータ提供を受け、読売新聞が国土交通省が公開している行政区域情報と組み合わせたところ、震度６弱による液状化発生確率が「５０％以上」とされる地域は、４３都道府県６５０市区町村に存在した。先名重樹・主任専門研究員（地盤地震工学）は「どの地域でも液状化のリスクと隣り合わせだ」と話す。

地盤災害に詳しい「だいち災害リスク研究所」（東京都渋谷区）の横山芳春所長は「液状化リスクの高い地域を避けるほか、既存住宅は被害に遭うことを前提とした備えも重要だ」とし、地震保険に加入することも有効だと指摘する。

自治体の対応については、「液状化ハザードマップなどの情報発信を徹底し、不安に思う人たちからの相談を受け付ける体制整備も必要だ」としている。

対策工事、自治会が先頭

一度液状化した場所は大規模な地震で再液状化するリスクが高まるが、東日本大震災で大きな被害を受けた千葉県では高額な個人負担を理由に対策工事を諦める地域が相次いだ。そうした中でも千葉市では自治会が先頭に立って行政と交渉し、対策工事を実現させた地域がある。

稲毛海浜公園近くの同市美浜区磯辺４丁目。震災で最大震度５強の揺れを観測し、あちこちで地面から水や砂が噴き出し、家屋や電柱が傾いた。２４０戸のうち大規模半壊１４戸、半壊３１戸、一部損壊３５戸に及んだ。

震災から３か月後、自治会は「防災会」の前身組織を発足。本部長となった吉沢敬一さん（７９）は、栂尾武幸さん（８６）と小川逸郎さん（８３）、木邨（きむら）祐二さん（８２）に副本部長を依頼した。地域の事情に詳しい３人に住民とのパイプ役になってもらった。

まずは液状化の専門家を招いて講演会を開き、対策工事を行うことで再液状化を軽減できることを周知。市の対策工事のモデル地区にも手を挙げ、住民への声がけも続けた。

住民からのどんな疑問も聞き取り、市からの回答をまとめたＱ＆Ａ方式の資料を作成し、全戸配布して不安を解消。その結果、８６％の住民が工事に同意した。

市は２０１６年２月、総事業費約２２億円をかけ総延長約２キロの集排水管を設置する工事を開始。約２年かけて地下水の水位を下げる大規模工事を行った。市が地下水をくみ上げるポンプなどの維持管理費も負担し、住民負担はゼロだった。

吉沢さんは「『地区全体の対策は難しい』と諦める声もあったが、何もしなければ一生後悔すると思った」と振り返る。

「ここに残る」、新潟の熱意

２００７年の新潟県中越沖地震で液状化被害を受けた柏崎市山本地区でも、「住民の熱意」が行政を動かした。

市北東部の造成団地「山本団地」は５２戸が全半壊などし、約８０人に避難勧告が出された。住民らは「地域再建を目指す会」を発足し、行政に支援を求めて活動を開始した。

団地内では１億６０００万円をかけて地下水の水位を下げる工事を進め、住民も計４０００万円を負担することになった。１世帯当たりの負担は平均約６０万円となったが、被災程度が異なるため、同一額は不公平と感じる住民もいた。

そこで市は面積などに応じて１世帯当たり４万〜１８０万円とする仕組みを提案して合意した。会の副代表だった本間裕子さん（６１）は「『ここに残ろう』という住民の意気込みがあった」と語る。

市によると、能登半島地震で団地内の再液状化被害は確認されなかった。中越沖地震の復興にあたった元市収入役の伊藤要一さん（８０）は「復興には住民の団結と強い意思が必要だと実感している」と話す。

千葉支局 奥村登、浜田喜将、柏支局 大森遥都、前千葉支局 渋谷功太郎、編成部 十河靖晃、デザイン部 柳平彩乃が担当しました。