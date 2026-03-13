サッカーのスペイン１、２部を管轄するラ・リーガとＥＡＳＰＯＲＴＳは１３日、日本初開催となる国際プログラム「ＮＥＸＴ ＧＥＮ ＤＲＡＦＴＳ ＪＡＰＡＮ２０２６」の記者会見を行った。

このプログラムは１４、１５日に神奈川県内のＡｎｋｅｒフロントタウン生田グラウンドで行われ、Ｕ―１５世代の１６８人の選手が参加。最終的に選考された男子４人、女子４人の計８人が１０日間のマドリード遠征に参加できる。

プログラムマネジャーのシャビ・サンス氏は「ローカルなコミュニティーに対して、才能ある選手に輝く機会を与え、国を代表してスペインに渡っていただき、国際的な経験をする機会を与えたい」と説明。スペイン遠征では選抜された日本を含む５か国の選手４０人で練習や試合など生活をともにする。

コーチを務めるラ・リーガのサウール・バスケス氏は「フットボールは単なるスキルだけでなく、非常に多くの要素を必要とする。フィジカルのスキルだけでなく、取り組む姿勢、チームプレーができるかなども見る」と評価基準を語った。

また、日本の市場を重視する理由をラ・リーガの日本駐在員ギエルモ・ぺレス氏は「日本は特にタレントの育成、選手の育成のところで強みがある」と強調し「Ｊリーグも非常に強いリーグ。現在欧州では日本人選手が約１５０人がプレーしているし、代表でもＷ杯ですごく素晴らしい成績を収めている」と日本サッカーのレベルの高さも理由の一つとした。