¡¡½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡Ê£´£³¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬£±£³Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î£³£°Æü¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÆÆ£Èï¹ð¤Ï¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÇÆþÄî¡£¿¦¶È¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¹Ô°Ù¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¡»¡¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÈ©¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¼çÄ¥¡£½÷À¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµñ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤ÆÊì¤ä¸òºÝ¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï³²½÷À¤¬¥¥¹¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÉÀâÌÀ¡£¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥¥¹¤ä¶»¤ò¿¨¤ë¹Ô°ÙÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÆ±°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤ÙÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¼Õºá¤È¼¨ÃÌ¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÛÈ½¤ÏÌó£±»þ´Ö¤ÇÊÄÄî¡£¼¡²ó¤Ï£±£·Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
