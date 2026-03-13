桃井かおり、“ついでのストック”材料で作った手料理披露「プロ級」「アイデアが凄い」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の桃井かおりが3月12日、自身のInstagramを更新。ストックを利用した料理のショットを公開した。
【写真】74歳ベテラン女優「プロ級」焼き鳥のついでに作ったストックスープ＆つくねで鍋料理
桃井は「＃かおり飯」「焼き鳥作るついでに、ラーメン用スープストックとこの生姜入りつくねも作っておいた賢い我〜。今夜は鍋〜」とつづり、ストックで作っていた生姜入りのつくね、人参、白菜、糸こんにゃくなどの具材がたっぷりと入った鍋料理のショットを公開した。「何時の日かの努力は、何時の日かでは無く今夜報われる」と、格言風のコメントで投稿を結んでいる。
この投稿には「ストック大事な時ありますよね」「プロ級」「アイデアが凄い」「生姜入りであったまりそう」「素晴らしい」「つくねのレシピ知りたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
